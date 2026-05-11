В Пензе росгвардейцы помогли таксисту с неадекватным пассажиром

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного 31-летнего пассажира такси, который мешал водителю и вел себя вызывающе.

Шофер сам обратился к правоохранителям, чтобы те помогли ему справиться с неадекватным мужчиной.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл на улицу Нейтральную и вытащил пассажира из салона.

«Сотрудники оперативно пресекли противоправное поведение гражданина, обеспечив безопасность таксиста и других участников дорожного движения», - отметили в пресс-службе управления Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства и составления административного протокола задержанного передали полицейским.