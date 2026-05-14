Бессоновец погасил долг по алиментам под угрозой судимости

38-летний житель Бессоновского района смог избежать судимости, которая грозила ему за долги по алиментам.

У мужчины есть 15-летняя дочь, которой он не оказывал никакой материальной помощи. Суд обязал его трудоустроиться и рассчитаться с ребенком.

Однако административные меры результата не дали. Нерадивый отец, проигнорировав решение органа госвласти, не пошел работать, хотя имел такую возможность.

В итоге общий долг по алиментам вырос до 650 000 рублей с лишним. Дело, возбужденное уже в рамках УК РФ, отправилось в суд, и только тогда бессоновец погасил всю сумму целиком.

С учетом мнения государственного обвинителя по ходатайству подсудимого и потерпевшей суд освободил его от уголовной ответственности, сообщили в областной прокуратуре.

алименты суд бессоновка
 
 
 
 
 

