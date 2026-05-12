В Пензенском зоопарке скончался бурый медведь Захар

В Пензенском зоопарке после продолжительной болезни скончался бурый медведь Захар. Об этом стало известно во вторник, 12 мая.

«Он был важной частью жизни зоопарка, любимцем многих гостей и настоящим другом для сотрудников. Захар запомнится нам своим характером, спокойной силой и теми моментами, которые дарил каждому, кто приходил к нему», - отметили в учреждении.

Захар появился в зоопарке в феврале 2013 года вместе с братом Матвеем. Их привезли из одного из охотничьих хозяйств области, когда каждый весил около 500 граммов, был слепым и практически беспомощным, больше похожим на щенка.

Медведица бросила малышей, и о них начали заботиться люди, обеспечившие животных всем необходимым.

Сначала Захар и Матвей находились в административном здании. Когда через несколько месяцев косолапые набрали вес, их выпустили в открытый вольер.

