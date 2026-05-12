Пензенец остался без машины после поездки на Семиключье

31-летнего жителя Пензы осудили за вождение в пьяном виде, мужчина остался без двух ВАЗов.

Горожанина уже привлекали к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, но должных выводов он для себя не сделал.

3 декабря прошлого года пензенец вновь сел за руль пьяным и был остановлен инспекторами. А в январе 2026-го он с другом после употребления спиртного решил съездить за водой в Шемышейский район, на источник «Семь ключей», и опять повстречался с полицейскими.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима с лишением прав на 4 с половиной года.

Принадлежавшую пензенцу «десятку», а также 30 000 рублей, полученные от продажи второго автомобиля (ВАЗ-21104), конфисковали в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.