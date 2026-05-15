Перевозчик заплатит 50 000 рублей за отсутствие лицензии

Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО держит на особом контроле пассажирские перевозки в регионе. Если они осуществляются без лицензии, нарушителей ждет наказание.

Так, в Мокшанском районе мировой суд по заявлению надзорного органа рассмотрел административное дело в отношении перевозчика, осуществлявшего предпринимательскую деятельность в области транспорта без лицензии.

Нарушение было выявлено 28 февраля на 593-м километре трассы М-5 (около Мокшана).

Мужчина за деньги перевозил 10 пассажиров по маршруту Саратов - Москва, не имея лицензии.

Суд признал нарушителя виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.