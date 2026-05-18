В Пензенской области за 10 дней в ДТП погибли 4 лося

Происшествия

В Пензенской области за 10 дней в ДТП погибли 4 лося
Печать
Max

В минувшие выходные в Пензенской области снова погибли в ДТП 2 лося, сообщили в региональном минлесхозе в понедельник, 18 мая.

Аварии случились на территории Белинского и Лопатинского районов.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 160 000 рублей», - уточнили в министерстве.

В прошлые выходные в ДТП также погибли 2 лося - в Пензенском и Сосновоборском районах. Люди, ставшие участниками этих аварий, получили травмы.

Охотуправление обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными при движении по дорогам, проходящим через лесные массивы, и соблюдать скоростной режим.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп лось животное
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!