В Пензенской области за 10 дней в ДТП погибли 4 лося

В минувшие выходные в Пензенской области снова погибли в ДТП 2 лося, сообщили в региональном минлесхозе в понедельник, 18 мая.

Аварии случились на территории Белинского и Лопатинского районов.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 160 000 рублей», - уточнили в министерстве.

В прошлые выходные в ДТП также погибли 2 лося - в Пензенском и Сосновоборском районах. Люди, ставшие участниками этих аварий, получили травмы.

Охотуправление обращается к водителям с просьбой быть особенно внимательными при движении по дорогам, проходящим через лесные массивы, и соблюдать скоростной режим.