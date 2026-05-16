В Кузнецке в кабинете офтальмолога не хватает оборудования

В Кузнецке суд обязал оснастить кабинет офтальмолога необходимым оборудованием. Ранее того же требовала прокуратура.

Речь идет о кабинете специалиста в поликлинике № 3 Кузнецкой центральной районной больницы.

В ноябре 2025 года надзорный орган провел проверку, которая показала, что у офтальмолога нет автоматического рефрактометра и пневмотонометра. Прокуратура внесла представление о необходимости устранить нарушение. Однако ее требования не выполнили.

Прокурор Кузнецка обратился в суд.

Больницу обязали восстановить права пациентов. На это медучреждению дали 1 год с момента вступления решения в законную силу, сообщили в Кузнецком районном суде.