В Кузнецке в кабинете офтальмолога не хватает оборудования

Из жизни

В Кузнецке в кабинете офтальмолога не хватает оборудования
Печать
Max

В Кузнецке суд обязал оснастить кабинет офтальмолога необходимым оборудованием. Ранее того же требовала прокуратура.

Речь идет о кабинете специалиста в поликлинике № 3 Кузнецкой центральной районной больницы.

В ноябре 2025 года надзорный орган провел проверку, которая показала, что у офтальмолога нет автоматического рефрактометра и пневмотонометра. Прокуратура внесла представление о необходимости устранить нарушение. Однако ее требования не выполнили.

Прокурор Кузнецка обратился в суд.

Больницу обязали восстановить права пациентов. На это медучреждению дали 1 год с момента вступления решения в законную силу, сообщили в Кузнецком районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
врач больница суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!