Участнику СВО вернут деньги, снятые со счета без его ведома

Из жизни

Участнику СВО вернут деньги, снятые со счета без его ведома
Печать
Max

В Каменке суд взыскал с «Промсвязьбанка» незаконно выданные чужому человеку средства участника СВО.

В марте 2023 года мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и договор комплексного обслуживания с банком, в рамках которого ему открыли счет с подключением СМС-информирования.

В начале февраля 2024-го боец получил ранение и попал в госпиталь в Ростове-на-Дону. 29-го числа, находясь на лечении, он обнаружил, что с его счета через банкомат было выдано 1 047 000 рублей.

В июле 2024-го мужчина обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что банкомат располагался в городе Углегорске Сахалинской области. Злоумышленник сумел изменить пароль и ПИН-код карты, которая была подключена к МirРау.

При этом сам боец каких-либо сообщений от банка с просьбой подтвердить изменение данных не получал, распоряжений на снятие наличных не давал и на подключение к МirРау не соглашался.

Так как преступника найти не удалось, уголовное дело приостановили.

Участник СВО обратился в суд с требованием взыскать с банка снятую сумму. Иск был удовлетворен, так как банк не принял достаточных мер для идентификации клиента во время подозрительной операции.

Боец также получит 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, уточнили в Каменском городском суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация банк суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!