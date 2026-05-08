Участнику СВО вернут деньги, снятые со счета без его ведома

В Каменке суд взыскал с «Промсвязьбанка» незаконно выданные чужому человеку средства участника СВО.

В марте 2023 года мужчина заключил контракт о прохождении военной службы и договор комплексного обслуживания с банком, в рамках которого ему открыли счет с подключением СМС-информирования.

В начале февраля 2024-го боец получил ранение и попал в госпиталь в Ростове-на-Дону. 29-го числа, находясь на лечении, он обнаружил, что с его счета через банкомат было выдано 1 047 000 рублей.

В июле 2024-го мужчина обратился в полицию. Правоохранители выяснили, что банкомат располагался в городе Углегорске Сахалинской области. Злоумышленник сумел изменить пароль и ПИН-код карты, которая была подключена к МirРау.

При этом сам боец каких-либо сообщений от банка с просьбой подтвердить изменение данных не получал, распоряжений на снятие наличных не давал и на подключение к МirРау не соглашался.

Так как преступника найти не удалось, уголовное дело приостановили.

Участник СВО обратился в суд с требованием взыскать с банка снятую сумму. Иск был удовлетворен, так как банк не принял достаточных мер для идентификации клиента во время подозрительной операции.

Боец также получит 10 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, уточнили в Каменском городском суде.