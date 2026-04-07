В пензенских лесах выросла численность зайцев и косуль

В Минлесхозе Пензенской области подвели итоги зимнего учета животных. Проверка показала, что в регионе выросла численность зайца-русака, лося и других видов.

Чтобы подсчитать животных, специалисты использовали метод шумового прогона и зимний маршрутный учет.

По последним данным, в пензенских лесах насчитывается 3,15 тыс. особей белки, 8 - волка, 316 - кабана, 17,6 тыс. - косули сибирской, 9,7 тыс. - лося, 1,8 тыс. - оленя пятнистого, 20 - рыси, 10,1 тыс. - зайца-беляка, 11,4 тыс. - зайца-русака, 1,3 тыс. - куницы, 4,1 тыс. - лисицы.

«Особо радует рост численности некоторых животных: зайца-русака (+2,6%), косули сибирской (+1%), лося (+3,8%), оленя благородного (+14,8%) и оленя пятнистого (+3,5%)», - рассказали в минлесхозе.

Ранее в ведомстве объяснили, почему в регионе не ведут учет численности медведей. На данный момент количество этих животных оценивается по встречам следов их обитания. Более точное определение невозможно, поскольку в Сурском крае это малочисленный вид.

