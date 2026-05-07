В Пензе участник СВО добился восстановления в колледже

В Пензе суд восстановил участника СВО в колледже спустя 5 лет после отчисления по собственному желанию.

Молодой человек решил оставить учебу в 2019 году по семейным обстоятельствам. В 2020-м он отправился в армию, с 2023-го по 2025-й проходил военную службу по контракту в зоне СВО.

Боец был тяжело ранен, за проявленные стойкость, мужество, смелость и отвагу получил государственные награды.

Пройдя лечение, он решил продолжить учиться, но в колледже отказали, сославшись на то, что пропущен 5-летний срок для восстановления.

Молодой человек обратился в Октябрьский районный суд, который установил, что причины пропуска срока являются уважительными, и обязал учебное заведение зачислить студента.

Он продолжит обучение в рамках 2-го семестра 3-го курса с сохранением прежних условий, уточнили в суде.