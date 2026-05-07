На проспекте Победы появился «портал в преисподнюю»

В Пензе провалился асфальт на проспекте Победы - напротив госпиталя для ветеранов войн в полосе движения со стороны центра.

Второй «портал в преисподнюю» появился недалеко от первого, образовавшегося на улице Лозицкой 4 мая.

Кадры нового провала немалых размеров опубликовали в Сети днем 7-го числа. Пензенцы сообщили, что внизу бурлят канализационные воды, а рядом с проезжей частью бьют гейзеры.

Перекрыты 2 полосы движения.

«Пробки обеспечены!» - поделился мнением горожанин.

Ранее стало известно, что на канализационном коллекторе на улице Лозицкой проводят аварийные работы. Дорогу в районе здания № 122Б на проспекте Победы закрыли до 11 мая.