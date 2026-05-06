В Каменке не сдавшая на права женщина не смогла доказать правоту

В Каменке женщина не смогла доказать в суде, что ей несправедливо отказали в выдаче водительских прав категории В.

Курсантка сдавала практическую часть экзамена в декабре прошлого года. Во время движения она не уступила дорогу маршрутке, отъезжавшей от остановки, поэтому по прибытии в МРЭО после прохождения маршрута инспектор объявил, что испытание не пройдено.

Не согласившись с таким решением, женщина подала жалобу в УМВД РФ по Пензенской области, однако из ответа замначальника управления ГАИ узнала, что причин для отказа на самом деле еще больше. Как выяснилось, она дважды выключила поворотники до завершения маневра и допустила остановку двигателя.

Тем не менее курсантку это не остановило, и она обратилась в суд с требованием возложить на ГАИ обязанность выдать ей права.

При изучении материалов дела было установлено, что у той самой остановки стояли две маршрутки. Одну из них женщина пропустила вперед, а для второй перекрыла движение, хотя шофер включил поворотник.

«Таким образом, государственный инспектор при приеме практического экзамена правильно оценил дорожную ситуацию и истолковал положения правил дорожного движения», - сочли в Каменском городском суде.

В удовлетворении иска женщине отказали.

