В Пензенской области начался сезон миграции и отела копытных

В регионе стартовал сезон миграции и отела копытных: увеличился риск выхода диких животных на дороги.

«Лоси особенно часто пересекают трассы. Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим и следите за дорожными знаками», - обратились к водителям в областном минлесхозе.

В подтверждение информации ведомство опубликовало кадры, на которых лоси перебегают дорогу перед машиной.

Ранее в Пензенской области подвели итоги зимнего учета животных. По последним данным, в пензенских лесах насчитывается 17,6 тыс. особей косули сибирской, 11,4 тыс. - зайца-русака, 10,1 тыс. - зайца-беляка, 9,7 тыс. - лося, 4,1 тыс. - лисицы, 3,15 тыс. - белки, 1,8 тыс. - оленя пятнистого, 1,3 тыс. - куницы, 316 - кабана, 20 - рыси и 8 - волка.

Численность некоторых видов выросла, в том числе лосей - на 3,8%.