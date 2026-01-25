Глава Пензы и министр образования показали студенческие фото

Глава Пензы и министр образования показали студенческие фото
В воскресенье, 25 января, вся Россия отмечает День студента. Представители местных властей на своих страницах в соцсетях поздравили молодежь с праздником. Некоторые поделились снимками времен учебы.

В частности, глава Пензы Олег Денисов получал образование в военном училище в Красноярском крае.

«Эта школа закалила характер, воспитала дисциплину и чувство ответственности, которые помогают на каждом жизненном этапе», - отметил он.

Дослужившись до старшего офицера, Олег Денисов заочно окончил Северо-Западную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В должности главы Пензы он работает с февраля 2025 года.

А министр образования Алексей Фомин начал профессиональный путь в областном медколледже и продолжил его в педагогическом институте имени В. Г. Белинского.

«Пусть ваши студенческие годы останутся такими же радостными и наполненными теплом, дружбой и яркими впечатлениями. Стремитесь к знаниям, ведь именно они открывают перед вами безграничные возможности и позволяют стать профессионалами, необходимыми для процветания России и нашей области!» - пожелал он молодым людям.

Министерство образования Алексей Фомин возглавил также в феврале 2025 года.

