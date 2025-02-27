Алексей Фомин возглавил пензенское министерство образования

27.02.2025 | 11:54

В четверг, 27 февраля, губернатор Пензенской области подписал распоряжение о назначении Алексея Фомина министром образования региона.

Он возглавлял ведомство с приставкой «и. о.» после ухода Алексея Комарова, который покинул пост 28 декабря 2024-го и перешел на новое место работы.

До этого Алексей Фомин являлся первым заместителем Комарова.

Ранее сообщалось о смене руководителя Министерства цифрового развития и связи Пензенской области, к исполнению обязанностей приступил Максим Изосимов. Свой пост также оставил глава регионального министерства промышленности и экономического развития Алмаз Хакимов, сейчас и. о. министра - Роман Трялин.

Как уточнялось, идет процесс согласования кандидатур с федеральными ведомствами.