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Политика

Олег Денисов занял должность главы Пензы

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В среду, 5 февраля, депутаты Пензенской городской думы избрали нового главу областного центра.

На пост претендовали два кандидата: Олег Денисов, до этого временно исполнявший полномочия градоначальника после ухода Александра Басенко, и заместитель заведующей детским садом № 23 Мария Комарова. На сессии гордумы они представили свои программы.

Олег Денисов сделал упор на создание комфортной среды для горожан, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и бизнес-сообществом, поддержку семей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие волонтерского движения, создание условий для массового занятия горожан физкультурой и спортом, эффективное управление муниципальным имуществом и средствами бюджета. С его программой можно ознакомиться здесь.

Мария Комарова акцентировала внимание на развитии образовательной сферы, продвижении туристического имиджа Пензы, популяризации физической культуры и здорового образа жизни, поддержке предпринимательства, вовлечении горожан в принятие управленческих решений, создании условий для превалирования общественного транспорта над личным. С программой Марии Комаровой можно ознакомиться здесь.

Голосование проводилось электронным способом. За кандидатуру Олега Денисова высказались 29 депутатов, против - 1. После таких результатов по кандидатуре Марии Комаровой решили не голосовать.

Олег Денисов занял должность главы Пензы

Олег Денисов стал главой Пензы. Он принес присягу, поклявшись уважать и защищать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, устав и законы Пензенской области и города Пензы, верно служить народу.

«Я приложу максимальные усилия при работе на благо Пензы и ее жителей», - пообещал он.

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