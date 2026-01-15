Инспекторы ГАИ помогли людям из заглохшего микроавтобуса

Инспекторы ГАИ помогли людям из заглохшего микроавтобуса
На трассе Нижний Новгород - Саратов сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю и пассажирам микроавтобуса, застрявшего на участке дороги в Иссинском районе. Во время патрулирования они заметили Mercedes-Benz Sprinter, стоявший у обочины.

Как пояснил водитель, он вез двух пассажиров из Нижегородской области в Чеченскую Республику. В пути внезапно вышел из строя генератор, микроавтобус заглох, попытки справиться с ремонтом своими силами оказались безуспешными.

Инспекторы огородили проблемный участок и регулировали движение на нем. Пока не приехал эвакуатор, попавшим в беду людям предоставили места в служебной машине, чтобы они погрелись. Далее спецтехника отвезла микроавтобус на ближайшую станцию техобслуживания в Пензе.

«Водитель и пассажиры выразили огромную благодарность автоинспекторам за неравнодушие и готовность прийти на помощь в сложной дорожной ситуации», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Дорожным полицейским нередко приходится оказывать содействие людям на трассах. Так, во время снегопадов они помогли водителям вытащить застрявшие автомобили в Тамалинском и Каменском районах. 12 января патруль доставил в больницу мужчину, которому стало плохо на трассе в Мокшанском районе.

