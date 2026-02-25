Перекрывшая дорогу к мусорному баку пензячка потребовала отмены штрафа

В Пензе автовладелица не признала себя виновной в том, что ее машина перекрыла дорогу мусоровозу.

В ноябре 2025 года женщина припарковала легковой автомобиль Chevrolet на подъезде к контейнерной площадке у дома на улице Измайлова. Из-за этого сотрудники ООО «Управление благоустройства и очистки» не смогли забрать скопившийся мусор.

Комиссия администрации Железнодорожного района признала владелицу иномарки виновной в административном правонарушении. Ей назначили штраф - 3 000 рублей.

Пензячка подала жалобу сначала в Железнодорожный районный суд, а потом - в апелляционную инстанцию Пензенского областного суда. Она указала, что место, отведенное под контейнер, не соответствует Правилам обустройства мест накопления ТБО и требованиям СанПиН. Кроме того, по словам женщины, ее машина не мешала проезду мусоровоза.

Доводы горожанки опровергли. Факт нарушения правил парковки подтвержден доказательствами, а расположение площадки для контейнера не влияет на обоснованность привлечения к ответственности за препятствие вывозу мусора.

«В результате суды двух инстанций оставили поданные жалобы без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.