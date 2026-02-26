В Каменке с глав сельских администраций взыскали по 30 000 руб.

В Каменке с глав сельских администраций взыскали по 30 000 руб.
С глав администраций Владыкинского и Кикинского сельсоветов Каменского района взыскали незаконно полученные средства. На личный счет каждого поступило около 30 000 рублей от юридического лица.

Каменская межрайонная прокуратура выявила нарушение во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Деньги чиновникам перечислили в декабре 2024 года.

Оказалось, что средства направлялись как благотворительная помощь. Однако на личные счета переводить их было нельзя.

Прокуратура направила иски в суд.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены, полученные с нарушением закона денежные средства взысканы в пользу Российской Федерации. Судебные решения исполнены», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

