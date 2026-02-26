Лопатинскую администрацию вынудили почистить дорогу к Белогорью

Лопатинскую администрацию вынудили почистить дорогу к Белогорью
В Лопатинском районе дорогу к селу Белогорье очистили от снега только после вмешательства прокуратуры.

После сильного снегопада и метели подъехать к населенному пункту стало невозможно. На одних участках дорога была заужена, на других - полностью занесена снегом.

Администрация мер к устранению заносов не принимала.

Прокуратура, получив информацию из Единой дежурно-диспетчерской службы, отреагировала: главе Лопатинского района было внесено представление.

«После вмешательства надзорного ведомства подъезд к населенному пункту очищен от снежных масс», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

