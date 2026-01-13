В Мокшанском районе инспекторы помогли водителю с резкими болями

Пензенские госавтоинспекторы пришли на помощь водителю, которому стало плохо за рулем.

Вечером понедельника, 12 января, во время патрулирования на 606-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Мокшанском районе они заметили в дорожном потоке вилявший по проезжей части автомобиль Kia Spectra.

Инспекторы остановили машину. Водитель, мужчина 1987 года рождения, пожаловался на резкие боли в области желудка.

Патрульные решили доставить его в медицинское учреждение, поскольку положение было критическое. На служебной машине с включенными проблесковыми маячками они отвезли пациента в больницу в Пензе и передали врачам.

«Специалисты оказали гражданину квалифицированную помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские нередко сталкиваются с ситуациями, когда требуется принимать неотложные меры. В частности, в июле 2025 года они оказали первую помощь мужчине с болями в сердце и вызвали скорую.