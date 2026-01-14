Сотрудники Госавтоинспекции спасли водителей, увязших в снегу

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции приходят на помощь водителям, оказавшимся в снежном плену.

Так, в Тамалинском районе инспекторы ДПС обратили внимание на автомобилиста, который не мог самостоятельно выехать из сугроба. Дорожные полицейские вытащили его, использовав буксировочный трос.

«Водитель выразил благодарность за неравнодушие и помощь в сложной ситуации», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

В Каменском районе, на 3-м километре дороги между трассой Тамбов - Пенза и р. п. Беково, водитель «Нивы» тоже застрял в снегу. Он не справился с управлением, съехал с проезжей части и увяз.

Инспекторы ДПС прибыли на помощь после сигнала, поступившего в полицию. Они пригласили мужчину отогреться в патрульном автомобиле и привлекли дорожную спецтехнику. Пока та освобождала машину, сотрудники ГАИ регулировали движение транспорта на проблемном участке дороги.

«После успешного спасения водитель выразил благодарность за оперативное реагирование и помощь в сложной ситуации», - сообщили в ГАИ.