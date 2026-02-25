Дерматолог развеяла миф о влиянии зимних холодов на внешность

Широко распространенное мнение, что внешность портится зимой из-за холодов, на самом деле ошибочно. Об этом рассказала «Газете.Ru» дерматовенеролог Марина Гуреева.

Взаимосвязь времени года и состояния волос и кожи казалась очевидной в прошлом, когда витаминные комплексы были в дефиците, отметила она.

«Сейчас ничего подобного нет, если человек не ограничивает себя искусственно в полноценном питании. В наше время основными проблемами, вызывающими изменение состояния волос, являются хронический стресс и эмоциональное переутомление», - заявила специалист.

Здоровье волос, в частности, напрямую зависит от питания фолликулов, а оно определяется балансом нервной системы.

«Как ни банально это звучит, хороший сон, правильный распорядок дня, прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции являются гораздо более значимыми факторами здоровья, в том числе волос, чем сезон года. Если вас что-либо беспокоит (слабость, быстрая утомляемость, выпадение волос), это повод обратиться к специалисту», - подчеркнула Марина Гуреева.

В проблемах с кожей в большей мере виноват дефицит витамина D и ферритина (внутриклеточного депо железа). Его наличие может определить только врач, он же и назначит корректирующий курс.

Плотные кремы, рекомендуемые к использованию зимой, могут защитить только от сухости.