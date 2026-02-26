Пензячка отдала ребенка в детдом и незаконно получила почти 63 000 руб.

С жительницы Пензенского района взыскали незаконно полученное ежемесячное пособие на ребенка.

Как установил суд, женщине назначили выплату в связи с рождением и воспитанием малыша. 26 апреля 2024 года его поместили в дом ребенка, и до сих пор он находится на содержании у государства.

Однако пензячка не поставила в известность региональное отделение СФР о своем изменившемся положении и продолжала получать детское пособие. С 1 мая по 30 сентября 2024-го ей выплатили почти 63 000 рублей.

6 декабря специалисты регионального отделения СФР отправили женщине письмо с предложением вернуть деньги, но та проигнорировала его. Соцфонд обратился в суд.

«Исковые требования о взыскании незаконно полученного ежемесячного пособия удовлетворены в полном объеме, с истицы взысканы 62 960 рублей и государственная пошлина в сумме 3 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.