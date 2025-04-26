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Из жизни

В Пензе на улице Серпуховской провалился асфальт

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В Пензе у дома № 40а на улице Серпуховской разрушается асфальт. На опубликованном в Сети фото видно, что дорожное полотно провалилось и образовалась яма, угрожающая жизни и здоровью людей.

«Ограждение вокруг провала отсутствует, предупреждающие знаки установлены силами неравнодушных граждан», - отметил автор снимка.

Подобные деформации асфальта, которые жители областного центра называют «порталами в ад», возникают в разных районах города. Так, 25 апреля жительница Южной Поляны обратила внимание на провал у дома на Калинина, 95. По ее словам, он появился 7-го числа, однако до сих пор никаких мер не принято.

Асфальтовые ловушки угрожают не только людям, но и автомобилям. 13 марта у дома № 58 на улице Бакунина в ловушку попало левое переднее колесо автомобиля марки BMW.

30 марта в провал между домами № 94 и 100а на Московской начал уходить под землю припаркованный легковой автомобиль.

24 апреля на Галетной попало в капкан переднее колесо автомобиля Renault Logan.

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Источник — фото «Просто Пенза»
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