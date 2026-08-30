Врач раскрыл способы защиты от синдрома уходящего лета

В конце лета многие ощущают тоску и чувство неудовлетворенности: сезон пролетел, а вспомнить нечего. Врач-психиатр и психотерапевт Евгений Фомин в беседе с Regions.ru раскрыл, чем опасно такое состояние.

Все начинается со сравнений с другими людьми по постам в интернете. Возникает раздражение и недовольство, затем - обесценивание своей жизни. Здесь и коренится проблема.

«В соцсетях никто не показывает усталость, бытовые проблемы или конфликты. Люди публикуют только самые яркие моменты. Но многие забывают об этом и начинают воспринимать такую картинку как норму. В результате возникает разочарование, тревога и ощущение собственной несостоятельности», - пояснил Евгений Фомин.

Следом могут пойти искажения в памяти: любой приятный момент лета просто выпадает из памяти, из-за чего реальность воспринимается в черно-белых тонах. А отсюда недалеко до так называемой осенней депрессии, которая сказывается на физическом состоянии.

Защититься от синдрома уходящего лета относительно нетрудно. Во-первых, не стоит отключать критичность восприятия, во-вторых, стоит подробно вспомнить прошедшие дни. Даже если шикарный отпуск не состоялся, наверняка найдутся приятные и даже радостные моменты и новые впечатления. Еще один важный шаг - планирование.

«Многие ошибочно считают, что с 1 сентября жизнь заканчивается. На самом деле впереди бархатный сезон, теплые выходные, путешествия и множество приятных возможностей. Если летом не удалось отдохнуть так, как хотелось, это можно компенсировать осенью», - заключил эксперт.