Дорогу в Мастиновке привели в порядок после обращения в СКР

В селе Мастиновка Бессоновского района привели в порядок дорогу, которая давно нуждалась в ремонте.

Асфальт на пути к одному из социальных объектов отсутствовал несколько лет. На дороге образовались ямы, колеи, по ней невозможно было ездить, а также ходить.

Местные жители просили сельскую администрацию отремонтировать полотно, но безрезультатно.

Один из сельчан обратился за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину, после чего в СУ СКР по Пензенской области возбудили уголовное дело.

«Благодаря принципиальной позиции и оперативным действиям сотрудников регионального следственного управления нарушенные права жителей населенного пункта на качественную дорожную инфраструктуру восстановлены: выполнено грейдирование, проведена отсыпка проезжей части щебнем», - рассказали в СКР.