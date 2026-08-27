Нижнеломовец на мотоцикле попытался уйти полем от полиции

44-летнему любителю нетрезвой езды из Нижнеломовского района придется поработать на благо общества.

Мужчина уже лишился водительских прав за свои проступки. Тем не менее 28 мая, будучи опять в состоянии опьянения, он отправился в путь на мотоцикле «Иж Планета-5» без регистрационных знаков.

На дороге Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково в зеркало заднего вида нарушитель закона увидел сотрудников полиции. Он попытался скрыться по грунтовой дороге и далее через поле, но неудачно.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения права управлять транспортными средствами на 2 года. Мотоцикл у мужчины конфисковали в доход государства, уточнили в областной прокуратуре.