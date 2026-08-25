На трассе под Кузнецком семью напугал загадочный шум под машиной

Из жизни

На трассе под Кузнецком семью напугал загадочный шум под машиной
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На трассе М-5 под Кузнецком автомобилист прервал путешествие из-за страшного стука под машиной. Помощь попавшему в беду оказали сотрудники ГАИ.

На 748-м километре дороги во время дежурства они заметили стоящую на обочине Kia Rio с включенной аварийной сигнализацией. Сотрудники ДПС решили выяснить, не требуется ли помощь.

В иномарке находилась семья с ребенком. Водитель пояснил, что загадочный шум под машиной напугал его и вынудил остановиться.

«При осмотре выяснилось, что нижняя защита автомобиля открутилась и при движении била об асфальт - именно это и создавало пугающий шум», - сообщили в областной ГАИ.

На трассе под Кузнецком семью напугал загадочный шум под машиной

Сотрудники ДПС помогли устранить проблему, надежно закрепили защиту, после чего семья продолжила путь.

«Госавтоинспекция призывает автовладельцев уделять повышенное внимание техническому состоянию транспортных средств, особенно при планировании дальних поездок», - обратились правоохранители к водителям.

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