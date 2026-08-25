На трассе под Кузнецком семью напугал загадочный шум под машиной

На трассе М-5 под Кузнецком автомобилист прервал путешествие из-за страшного стука под машиной. Помощь попавшему в беду оказали сотрудники ГАИ.

На 748-м километре дороги во время дежурства они заметили стоящую на обочине Kia Rio с включенной аварийной сигнализацией. Сотрудники ДПС решили выяснить, не требуется ли помощь.

В иномарке находилась семья с ребенком. Водитель пояснил, что загадочный шум под машиной напугал его и вынудил остановиться.

«При осмотре выяснилось, что нижняя защита автомобиля открутилась и при движении била об асфальт - именно это и создавало пугающий шум», - сообщили в областной ГАИ.

Сотрудники ДПС помогли устранить проблему, надежно закрепили защиту, после чего семья продолжила путь.

«Госавтоинспекция призывает автовладельцев уделять повышенное внимание техническому состоянию транспортных средств, особенно при планировании дальних поездок», - обратились правоохранители к водителям.