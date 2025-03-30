На ул. Московской асфальт обрушился под колесами автомобиля

30.03.2025 | 15:03

В воскресенье, 30 марта, в Пензе на улице Московской под землю начал уходить легковой автомобиль. Провал образовался между домами № 94 и 100а, рядом с пересечением с Бакунина.

Снимком последствий ЧП с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделилась горожанка. Асфальт провалился под передними колесами машины. Автомобиль сильно накренился, бампер уперся в стенку ямы.

Фото сделано в 13:52. «А в Пензе ничего нового», - прокомментировала женщина кадр.

Похожее ЧП случилось 13 марта у дома № 58 на улице Бакунина. В ловушку попало левое переднее колесо автомобиля марки BMW.

4 марта на улице Тернопольской автомобиль попал в яму на краю проезжей части. Машину развернуло поперек дороги, правое переднее колесо ушло глубоко вниз, левую сторону приподняло.