В пензенской колонии в машине нашли тайник с телефонами

Из жизни

В пензенской колонии в машине нашли тайник с телефонами
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В Пензе в исправительную колонию № 4 попытались передать телефоны и наличные. Запрещенные предметы хитрым способом спрятали в автомобиле.

Машина заехала на территорию учреждения, ее досмотрели на контрольно-пропускном пункте. При проверке нашли 2 мобильных и комплектующие к ним, 2 сим-карты, 3 зажигалки, а также деньги.

На нарушителя составили административный протокол, проводится проверка, сообщили в региональном УФСИН РФ.

Это не первый случай, когда в пензенские исправительные учреждения пробуют пронести запрещенные предметы или вещества.

Например, за 6 месяцев 2025 года было пресечено 5 таких попыток. Чаще всего посетители, используя различные способы сокрытия, хотели передать осужденным сотовые телефоны. Нередко мобильные просто перебрасывали за ограждение.

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