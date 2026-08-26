Экспансия продолжается: испанских слизней заметили на ГПЗ

В Пензе испанские слизни распространяются и в микрорайоне ГПЗ-24. Утром в среду, 26 августа, горожанка заметила нескольких особей на улице Антонова.

«Ползли напротив сквера «Семейный», - написала женщина в Сети. Она сняла моллюсков на видео.

Ранее председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов спрогнозировал, что через несколько лет испанские слизни оккупируют всю Пензу.

По его словам, расселение опасного вредителя пошло в том числе с Западной Поляны (горожане часто видят слизней на Тропе здоровья и Олимпийской аллее).

«А далее они уйдут в частный сектор и вынырнут в районе «Современника» и центральных улиц города. Это всеядный вредитель, беда в том, что этот вид у нас никто не ест из животных: он сам и его слизь очень токсичны. А залезть, например, в ваш огород или теплицу ему раз плюнуть - вижу их на деревьях и стенах зданий в 1-2-3 метрах от почвы. Мой прогноз - за 2-3-4 года они оккупируют весь город. Особенно они опасны в сельской местности и на дачах с грядками зелени и корнеплодов. Что не съедят, то попортят своей слизью, ведь ее уже не смоешь», - предупредил горожан энтомолог.

Он призвал безжалостно давить моллюсков на дорогах и уничтожать на участках.