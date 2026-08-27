В Пензе ждут средств на ремонт пешеходной зоны на Бутузова

На улице Бутузова в Пензе не окончено восстановление пешеходной зоны. Провалившийся участок тротуара огородили. По состоянию на среду, 26 августа, специалисты взяли паузу.

Фото с места сделала пензячка, отметив, что обход провала по проезжей части или со стороны водоема опасен.

«В текущий момент ведется работа по составлению подробной сметы на проведение восстановительных работ. Как только расчеты будут завершены, из бюджета будут запрошены соответствующие денежные средства и будет привлечена подрядная организация посредством проведения торгов», - пояснил на странице губернатора во «ВКонтакте» представитель городского управления капитального строительства.

Асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова провалился после обильных дождей в начале августа. Покрытие переломилось, накренилось, в нем образовалась дыра.

Исправлять ситуацию предстоит сотрудникам управления ЖКХ и «Пензавтодора». Глава Пензы Олег Денисов распорядился привести тротуар в порядок до конца августа.