Суд обязал пензенца демонтировать кондиционер, помешавший соседке

Жительница Ленинского района Пензы обратилась в суд и добилась того, что ее соседа обязали демонтировать внешний блок кондиционера с фасада дома.

В иске женщина указала: собственник вышерасположенной квартиры смонтировал блок таким образом, что он загораживает ей обзор из окна и препятствует проникновению солнечного света. Дождь и снег, которые скапливаются на кондиционере, на регулярной основе попадают в окно пензячки. Дренажная жидкость льется прямо на стеклопакет, повреждая его и делая непрозрачным. Также кондиционер периодически издает неприятные запахи, шумит, гудит и вибрирует.

Выяснилось, что сосед сверху установил блок на фасаде дома, не имея разрешения собственников помещений (оно должно быть оформлено протоколом общего собрания).

Кроме того, по Правилам благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, наружные блоки систем кондиционирования должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, сообщили в Ленинском районном суде. Не допускается отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания.

Таким образом, ответчик нарушил порядок пользования общим имуществом многоквартирного дома и права и законные интересы соседей.

Пензенца обязали демонтировать внешний блок кондиционера в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Также с него взыскали в пользу соседки все понесенные ею судебные расходы.