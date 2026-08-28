На проспекте Строителей демонтировали незаконный ларек

На проспекте Строителей в Пензе демонтировали незаконно установленный ларек. Он располагался у проезжей части напротив дома № 40.

«Строение было размещено на муниципальном земельном участке без правоустанавливающих документов», - сообщили в городской администрации.

Сначала на место выехала комиссия и составила акт, подтверждающий факт незаконной установки. На киоск приклеили уведомление для собственника с требованием добровольно демонтировать его.

Владелец ларька не принял никаких мер, и 27 августа ларек убрали силами муниципалитета.

«Работа по выявлению нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушением норм действующего законодательства, проводится управлением развития предпринимательства администрации Пензы регулярно. Ознакомиться с регламентом осуществления нестационарной торговли можно лично в администрации города по адресу: площадь Маршала Жукова, 4, а также по телефону 54-19-04», - добавили в мэрии.