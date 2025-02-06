По лесам Пензенской области бродят волки

06.02.2025 | 09:09

В Пензенской области егеря и охотоведы регулярно находят подтверждения обитания волков. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В частности, на этой неделе в Мокшанском районе волк-одиночка, проверявший подкормочную площадку для копытных животных, попал в объектив фотоловушки.

Следы пары волков были обнаружены в другом районе - Лунинском. Там же в декабре прошлого года охотники застрелили серого хищника для снижения их популяции.

Как пояснили в минлесхозе, дикие плотоядные животные, такие как волки и лисицы, наносят значительный вред охотничьим ресурсам и могут быть потенциальными переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство.

В последние годы волчьи следы встречались в Сосновоборском, Никольском, Лунинском и Лопатинском районах. По состоянию на март 2023 года в Пензенской области насчитывалось от 10 до 30 волков, которые мигрировали из одной местности в другую.

В регионе не зарегистрировано случаев нападения зверей на людей. Опасны подранки, а также волчицы, когда человек приближается к логову с их детенышами.