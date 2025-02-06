Сетевое издание|18+|Четверг|6 фев 2025|10:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

По лесам Пензенской области бродят волки

Печать
Telegram

В Пензенской области егеря и охотоведы регулярно находят подтверждения обитания волков. Об этом рассказали в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В частности, на этой неделе в Мокшанском районе волк-одиночка, проверявший подкормочную площадку для копытных животных, попал в объектив фотоловушки.

По лесам Пензенской области бродят волки

Следы пары волков были обнаружены в другом районе - Лунинском. Там же в декабре прошлого года охотники застрелили серого хищника для снижения их популяции.

Как пояснили в минлесхозе, дикие плотоядные животные, такие как волки и лисицы, наносят значительный вред охотничьим ресурсам и могут быть потенциальными переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство.

В последние годы волчьи следы встречались в Сосновоборском, Никольском, Лунинском и Лопатинском районах. По состоянию на март 2023 года в Пензенской области насчитывалось от 10 до 30 волков, которые мигрировали из одной местности в другую.

В регионе не зарегистрировано случаев нападения зверей на людей. Опасны подранки, а также волчицы, когда человек приближается к логову с их детенышами.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте