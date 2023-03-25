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Общество

При встрече с волком пензенцам советуют поднять руки вверх

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В Пензенской области обитает от 10 до 30 волков, которые мигрируют из одного района в другой. В последние годы волчьи следы встречались в Сосновоборском, Никольском, Лунинском и Лопатинском районах.

«Волки, как и другие дикие животные, болеют бешенством и являются разносчиками опасной инфекции. Кроме того, они наносят большой ущерб охотничьим ресурсам, уничтожая косуль, оленей и зайцев. Иногда режут и домашний скот, если им не хватает добычи, ведь в сутки одному хищнику нужно четыре кг мяса, а в год - полторы тонны», - сообщает портал «Зарпресса» со ссылкой на информацию регионального минлесхоза.

Специалисты утверждают, что волки не так агрессивны, как о них думают. В Пензенской области не зарегистрированы случаев нападения зверей на людей. Опасны подранки, а также волчицы, когда человек приближается к логову с волчатами.

Эксперты советуют при случайной встрече с хищником постараться его отпугнуть: свистнуть, громко крикнуть и поднять руки вверх, чтобы показаться гораздо крупнее зверя.

Ежегодно охотники сокращают поголовье серых хищников. С начала года было убито шесть волков. В этом году сезон охоты завершится 31 марта.

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Источник — фото pixabay.com
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