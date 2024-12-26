В Лунинском районе охотники убили волка

26.12.2024 | 09:55

В охотничьих угодьях Лунинского района добыли волка. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что серого хищника застрелили для снижения численности диких хищников.

«Это важный аспект ведения охотничьего хозяйства. Дикие плотоядные животные, такие как волки и лисицы, наносят значительный вред охотничьим ресурсам и могут быть потенциальными переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

В октябре в регионе к охотничьим ресурсам был добавлен гибрид волка и собаки. Это связано с тем, что волкособы (так их коротко именуют) добывают больше, чем им нужно, чтобы насытиться, и уничтожают и домашних, и диких животных.

В частности, охотоведы и егеря постоянно обнаруживают трупы косуль и оленей, загнанных и задушенных этими хищниками. Особенно часто такое происходит зимой.