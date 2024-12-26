Сетевое издание|18+|Четверг|26 дек 2024|12:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Лунинском районе охотники убили волка

Печать
Telegram

В охотничьих угодьях Лунинского района добыли волка. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что серого хищника застрелили для снижения численности диких хищников.

«Это важный аспект ведения охотничьего хозяйства. Дикие плотоядные животные, такие как волки и лисицы, наносят значительный вред охотничьим ресурсам и могут быть потенциальными переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство», - рассказали в пресс-службе минлесхоза.

В октябре в регионе к охотничьим ресурсам был добавлен гибрид волка и собаки. Это связано с тем, что волкособы (так их коротко именуют) добывают больше, чем им нужно, чтобы насытиться, и уничтожают и домашних, и диких животных.

В частности, охотоведы и егеря постоянно обнаруживают трупы косуль и оленей, загнанных и задушенных этими хищниками. Особенно часто такое происходит зимой.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минлесхоза
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте