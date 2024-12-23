Пензенцам стало трудно передвигаться по улице Московской

23.12.2024 | 15:08

Верхняя часть улицы Московской в Пензе покрылась толстым слоем льда, буквально притягивающим к себе пешеходов: удержаться на ногах на скользком склоне - задача не из простых.

«На моих глазах за несколько минут здесь упали 2 женщины», - рассказал один из читателей портала PenzaInform.ru, уточнив, что шел по улице в обеденное время.

Несмотря на разгар рабочего дня, ни противогололедной смеси, ни работников коммунальных служб пензенец на дорожках не увидел.

«На Московской есть ящики с песко-соляной смесью, но ведь обычный человек не знает, можно ли открывать их, самовольно брать оттуда содержимое. Инструкции или каких-то указаний нигде нет», - отметил горожанин.

По его мнению, отвечать за состояние дорожного покрытия в первую очередь должны именно коммунальщики.

Ранее сообщалось, что емкости с надписью «Песок» устанавливаются для сотрудников «Пензавтодора», которые занимаются уборкой улиц и общественных пространств. Они могут вручную обрабатывать небольшие территории, не дожидаясь приезда специализированной машины со смесью.

Но пользоваться содержимым разрешается и прохожим, желающим позаботиться о других жителях города и предотвратить беду во время гололеда.

Образованию наледи способствуют так называемые «погодные качели», которые наблюдались в регионе на прошлой неделе и повторятся на этой.

Травматологи не раз рассказывали, что основными повреждениями, получаемыми при гололеде, являются переломы лодыжки и лучевой кости, а также ушибы и растяжения.