Долгами управляющей компании за газ занялась прокуратура

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Долгами управляющей компании за газ занялась прокуратура
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Управляющая компания, зарегистрированная в Октябрьском районе Пензы, накопила многомиллионные долги за газ. Решить вопрос удалось только после вмешательства прокуратуры.

С прошлого года УК не платила вовремя за потребленный ресурс, тогда как снабжающая организация свои обязательства добросовестно выполняла.

В итоге сумма долга превысила 5 000 000 рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю организации.

Благодаря принятым мерам нарушения устранены, задолженность погашена, сообщили в надзорном ведомстве.

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