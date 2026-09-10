Долгами управляющей компании за газ занялась прокуратура

Управляющая компания, зарегистрированная в Октябрьском районе Пензы, накопила многомиллионные долги за газ. Решить вопрос удалось только после вмешательства прокуратуры.

С прошлого года УК не платила вовремя за потребленный ресурс, тогда как снабжающая организация свои обязательства добросовестно выполняла.

В итоге сумма долга превысила 5 000 000 рублей.

Прокуратура внесла представление руководителю организации.

Благодаря принятым мерам нарушения устранены, задолженность погашена, сообщили в надзорном ведомстве.