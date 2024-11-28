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Происшествия

Гололед: более 60 пензенцев обратились к врачу с травмами

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В травмпункт на улице Пионерской, 4, в Пензе обратились уже более 60 человек. Данные на 14:00 четверга, 28 ноября, опубликовали на странице клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина во «ВКонтакте».

«Основные повреждения - это переломы лодыжки и лучевой кости. Всего мы за это время зафиксировали порядка 20 переломов. Остальные - ушибы и растяжения», - рассказала заведующая травмпунктом Екатерина Сараева.

Она призвала жителей региона быть внимательными и осторожными при передвижении по скользким дорожкам, а главное - не торопиться.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области начался сезон гололеда: тротуары покрылись блестящей коркой и превратились в полосу препятствий для пешеходов.

Синоптики предупреждали, что на последней неделе осени температурный режим понизится и в течение суток будет оставаться отрицательным, это поспособствует образованию наледи на дорогах.

В Пензе помощь жертвам гололеда, помимо травмпункта на ул. Пионерской, 4, оказывают в приемном отделении больницы № 6 на ул. Стасова, 7. Детский травмпункт на улице Бекешской, 43, открыт круглосуточно.

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