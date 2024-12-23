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Общество

Погода на последней рабочей неделе года будет переменчивой

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На последней рабочей неделе 2024 года погода в Пензенской области будет меняться. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вначале сохранится влияние поля пониженного атмосферного давления. При прохождении атмосферных фронтов ожидаются снег различной интенсивности и отрицательный температурный режим», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем регион окажется во власти антициклона.

«Осадки прекратятся, а южным ветром начнет поставляться теплая воздушная масса, в результате чего регион ждет очередная волна оттепели», - добавила Иванкова.

Дневные температуры будут колебаться от -6 до +2 градусов, ночные - от -8 до 0.

«Погодные качели» наблюдались в Пензенской области и всю прошлую неделю - из-за североатлантического вихря и последующего повышения атмосферного давления.

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