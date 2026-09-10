В Вадинске мать-алиментщица специально работала неофициально

В Вадинске 56-летнюю местную жительницу наказали за уклонение от уплаты алиментов на сына.

По решению суда женщина обязана ежемесячно выплачивать на содержание ребенка четверть заработка, но не делает этого.

Ее уже привлекали к административной ответственности с назначением 120 часов обязательных работ в качестве наказания, но на путь исправления сельчанка так и не встала: на работу не устроилась, в центре занятости населения не зарегистрировалась, добровольно сыну не помогала. В итоге долг превысил 800 000 рублей.

В то же время мать трудилась неофициально и распоряжалась доходом по своему усмотрению.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело. Она признала вину и получила наказание в виде принудительных работ на 6 месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства, сообщили в Вадинском районном суде.