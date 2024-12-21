Мини-концерт в пензенском автобусе поднял настроение пассажирам

21.12.2024 | 11:22

В Пензе два молодых человека порадовали пассажиров автобуса № 54. Кадры, снятые в салоне, появились в Сети вечером в пятницу, 20 декабря.

На записи видно, как молодые люди под гитару исполняют известную песню «Звенит январская вьюга» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«После тяжелого рабочего дня пензенцы расслабились под живую музыку. Двое ребят с отличным настроением и голосом разбавили скучный маршрут маленьким концертом», - написал автор.

Выступление самодеятельных артистов вызвал горячее одобрение комментаторов.

«Класс!», «Не зря 30 рублей платим», «Молодцы ребята, браво!», «И поют очень хорошо. Где же я была, я бы подпела!» - высказались пензенцы.

В общественном транспорте Пензы новогоднее настроение стараются создать не только сами пассажиры, но и и экипажи. Они активно участвуют в конкурсе на лучшее праздничное оформление салонов троллейбусов, который проводится с 15 до 25 декабря. Салоны останутся украшенными до середины января. Трех победителей ждет денежное поощрение.