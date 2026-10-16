Недалеко от Арбековской Заставы заметили стадо кабанов

Из жизни

Недалеко от Арбековской Заставы заметили стадо кабанов
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В Пензе сняли на видео стадо кабанов, переходящее дорогу в частном секторе недалеко от Арбековской Заставы.

Кадры появились в Сети в ночь на пятницу, 16 октября.

В стаде около десятка взрослых особей и несколько детенышей. Дикие свиньи, похрюкивая, в спокойном темпе перешли дорогу и скрылись в лесу.

«Сейчас животные выходят к людям, им есть нечего», «Это не они к нам пришли, это мы пришли на их территорию», «Ничего себе, уже кабаны. Интересно, кто будет следующим: косули, волки или, может, крокодилы?» - прокомментировали ролик пензенцы.

Ранее сообщалось, что в областном центре участились случаи встречи с лисами. Горожане видели животных на улицах Московской, Октябрьской и в Терновке около ТРЦ «Ритэйл».

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