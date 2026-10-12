Молоток, гвоздодер, нож: мачеха мучила пасынка с особой жестокостью

В Пензенской области 37-летнюю мачеху лишили свободы за систематическое избиение пасынка 2012 года рождения. Женщина издевалась над ребенком в период с сентября 2023-го по февраль 2026-го.

«В ход шли кулаки, ремень, прут, молоток, гвоздодер, нож. Ребенок периодически ходил оцарапанный, в синяках. Частыми бывали случаи, когда зимой без верхней одежды она выгоняла мальчика на улицу и заставляла сидеть в собачьей конуре», - сообщили в Пензенском областном суде.

Женщина заявила, что таким образом наказывала пасынка за нежелание учить уроки, плохое поведение, вранье и другие проступки.

«Случалось, что она заставляла ребенка вставать коленями на гречку, поливала его горячей водой из чайника. Дома мальчика практически не кормили, он кушал в школе, также его угощали соседи, друзья. Если он брал еду со стола или из холодильника без спроса, то мачеха, как правило находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, его била», - добавили в суде.

В ноябре 2025 года женщина в порыве злости ударила пасынка гвоздодером по правой руке, так что он получил закрытый перелом.

Отец мальчика одобрял воспитательные принципы жены. Его самого неоднократно привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

После случая с гвоздодером педагоги обратились в правоохранительные органы. Женщину признали виновной в истязании несовершеннолетнего с особой жестокостью, издевательством и мучением, а также в нанесении вреда здоровью средней тяжести.

Суд отправил мачеху в колонию общего режима на 4 с половиной года и обязал выплатить ребенку 800 000 рублей.