В Спасске владелец собаки заплатит женщине за испуг 10 000 рублей

В Спасске суд обязал владельца американского стаффордширского терьера возместить моральный вред горожанке.

Подбежавшая на улице собака перепугала женщину 1 марта этого года. Та подумала, что животное хочет напасть, и подала иск.

Владелец пса, со своей стороны, не сумел доказать, что заявительница каким-то образом спровоцировала агрессию.

По закону выгуливать собаку такой породы без намордника и короткого поводка нельзя. Хозяин не принял необходимые меры безопасности, а значит, обязан возместить моральный вред.

При определении суммы суд учел доводы пострадавшей: она испытала сильный страх, осталась боязнь собак. В итоге с владельца амстаффа взыскали 10 000 рублей.