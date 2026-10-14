Аферистке из Лунинского района не дали нажиться на смерти бойца СВО

Прокуратура не позволила 36-летней жительнице Лунинского района, вступившей в фиктивный брак с участником СВО, получить выплаты.

44-летний житель Бессоновского района расписался с ней в апреле 2025 года - непосредственно перед началом прохождения военной службы.

Впоследствии он пропал без вести и был объявлен умершим.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что супруги не жили вместе, не вели общего хозяйства и не поддерживали семейных отношений. Последовал иск в суд и признание брака недействительным.

Незаконное перечисление женщине выплат, связанных с гибелью участника СВО, пресечено, сообщили в Пензенской областной прокуратуре.