В Нижнем Ломове пациенту отказали в бесплатном проведении МРТ

В Нижнеломовской районной больнице пациенту отказали в выдаче направления на проведение МРТ по полису обязательного медицинского страхования.

Это стало предметом проверки со стороны прокуратуры, куда обратился возмущенный несправедливостью мужчина.

Надзорный орган, изучив ситуацию, пришел к выводу, что права человека нарушены. Процедура магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением должна быть доступна бесплатно.

Руководителю медицинского учреждения внесли представление.

«После вмешательства прокуратуры права пациента восстановлены, направление на проведение обследования выдано», - сообщили в надзорном органе.