У пензенца заберут землю за долг в 5 млн рублей

Из жизни

У пензенца заберут землю за долг в 5 млн рублей
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Пензенец рискует лишиться земельных участков из-за долгов более чем на 5 млн рублей. Приставы Ленинского райотделения регионального УФССП обратились в суд.

Сотрудники федеральной службы не нашли у пензенца денег или имущества, достаточного для погашения долгов. Зато в собственности у него числятся наделы в Бессоновском районе, поэтому взыскание обратили на них.

Данных о единственном жилье тоже не имеется - в ЕГРН содержатся сведения только о принадлежащей ответчику 1/4 доли квартиры.

«Оснований невозможности обращения взыскания на принадлежащие ответчику земельные участки не представлено», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

С учетом всех обстоятельств суд постановил удовлетворить исковые требования приставов. Решение пока не вступило в законную силу.

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